Hub Power XD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hub Power XD lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,33 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,50 PKR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16,45 Milliarden PKR – das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,06 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at