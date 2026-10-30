Hub Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hub Power hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hub Power 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 79,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hub Power 61,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at