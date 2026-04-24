Hub Power zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hub Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Hub Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at