HUB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HUB hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,97 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HUB 2,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at