HUB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HUB präsentierte in der am 11.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2024 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HUB im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at