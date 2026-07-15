HUB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HUB hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,62 JPY gegenüber 15,34 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,91 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,20 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at