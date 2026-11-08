Hubbel b Aktie
WKN: 857364 / ISIN: US4435102011
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09.11.2026 00:00:02
Hubbell: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Hubbell (NYSE:HUBB) announced double-digit sales growth and raised its full-year earnings guidance. The company is expanding its factory footprint to catch up with massive demand across electrical power grids and data centers. High demand combined with pricing discipline protects profit margins against persistent material cost inflation.
Three things management said stand out.
Sales of components for data center electrical systems grew rapidly because cloud infrastructure expansion feeds directly into core equipment orders. Expanding factory equipment allowed the company to keep pace with customer orders.
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