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30.07.2026 06:31:29
Hubbell A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hubbell A ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hubbell A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 4,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hubbell A 4,56 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,33 Prozent auf 1,71 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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