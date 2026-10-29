Hubbell A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hubbell A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hubbell A 4,78 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at