Hubbell A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubbell A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 4,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubbell A 4,06 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Hubbell A mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at