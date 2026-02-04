Hubbell A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hubbell A veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,19 USD gegenüber 3,64 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Hubbell A im vergangenen Quartal 1,49 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hubbell A 1,33 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,54 USD. Im letzten Jahr hatte Hubbell A einen Gewinn von 14,38 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,84 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at