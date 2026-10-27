Hubbell Aktie
WKN DE: A2ACSM / ISIN: US4435106079
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27.10.2026 12:46:06
Hubbell Inc. Announces Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - Hubbell Inc. (HUEC.F) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $262.1 million, or $4.94 per share. This compares with $255.1 million, or $4.77 per share, last year.
Excluding items, Hubbell Inc. reported adjusted earnings of $313.9 million or $5.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.6% to $1.872 billion from $1.502 billion last year.
Hubbell Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $262.1 Mln. vs. $255.1 Mln. last year. -EPS: $4.94 vs. $4.77 last year. -Revenue: $1.872 Bln vs. $1.502 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 20.40 To $ 20.60 Full year revenue guidance: 18 % To 19 %
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