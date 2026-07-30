Hubbell informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hubbell äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,56 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hubbell 1,71 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at