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29.10.2026 06:31:29
Hubbell legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hubbell hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,77 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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