Hubbell präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubbell veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hubbell ein EPS von 4,05 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hubbell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at