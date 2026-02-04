|
04.02.2026 06:31:28
Hubbell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hubbell hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,87 Prozent auf 1,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,54 USD. Im letzten Jahr hatte Hubbell einen Gewinn von 14,37 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 5,84 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Hubbell 5,63 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.