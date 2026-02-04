Hubbell: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hubbell hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,87 Prozent auf 1,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,54 USD. Im letzten Jahr hatte Hubbell einen Gewinn von 14,37 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 5,84 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Hubbell 5,63 Milliarden USD umgesetzt.

