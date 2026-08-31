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31.08.2026 06:31:29
Hubei Chaozhuo Aviation Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hubei Chaozhuo Aviation Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hubei Chaozhuo Aviation Technology A 80,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 86,0 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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