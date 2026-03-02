02.03.2026 06:31:29

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Hubei Chaozhuo Aviation Technology A im vergangenen Quartal 118,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hubei Chaozhuo Aviation Technology A 134,9 Millionen CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,140 CNY. Im Vorjahr waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hubei Chaozhuo Aviation Technology A im vergangenen Geschäftsjahr 388,82 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hubei Chaozhuo Aviation Technology A 402,34 Millionen CNY umsetzen können.

