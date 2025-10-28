Hubei Chaozhuo Aviation Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A lud am 25.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Hubei Chaozhuo Aviation Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at