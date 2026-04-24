Hubei Chutian Expressway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hubei Chutian Expressway hat am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hubei Chutian Expressway vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,88 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,340 CNY. Im letzten Jahr hatte Hubei Chutian Expressway einen Gewinn von 0,480 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hubei Chutian Expressway in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,56 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,38 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at