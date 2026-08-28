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28.08.2026 06:31:29
Hubei Chutian Expressway präsentierte Quartalsergebnisse
Hubei Chutian Expressway ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hubei Chutian Expressway die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,28 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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