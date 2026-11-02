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02.11.2026 06:31:29
Hubei Hongcheng General Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hubei Hongcheng General Machinery hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,30 CNY. Im letzten Jahr hatte Hubei Hongcheng General Machinery einen Gewinn von 0,330 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,31 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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