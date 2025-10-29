|
29.10.2025 06:31:28
Hubei Hongcheng General Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hubei Hongcheng General Machinery ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hubei Hongcheng General Machinery die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Hubei Hongcheng General Machinery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 1,18 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 33,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubei Hongcheng General Machinery 1,77 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
