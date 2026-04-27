Hubei Hongcheng General Machinery informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hubei Hongcheng General Machinery präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,82 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubei Hongcheng General Machinery 0,690 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,76 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,14 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 22,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at