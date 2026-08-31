Hubei Hongcheng General Machinery legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hubei Hongcheng General Machinery hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,41 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hubei Hongcheng General Machinery noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,12 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at