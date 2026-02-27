Hubei Huaqiang High-Tech A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubei Huaqiang High-Tech A lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 CNY, nach -0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,69 Prozent auf 362,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 269,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 CNY. Im Vorjahr hatte Hubei Huaqiang High-Tech A 0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 628,32 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 611,01 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

