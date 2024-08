Hubei Jianghan New Materials A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hubei Jianghan New Materials A hat am 20.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,43 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hubei Jianghan New Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 583,6 Millionen CNY – eine Minderung von 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 593,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at