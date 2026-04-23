23.04.2026 06:31:29

Hubei Jianghan New Materials A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Jianghan New Materials A ließ sich am 20.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hubei Jianghan New Materials A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hubei Jianghan New Materials A 0,390 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hubei Jianghan New Materials A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 515,8 Millionen CNY im Vergleich zu 512,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,14 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,62 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,85 Milliarden CNY – eine Minderung um 16,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,21 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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