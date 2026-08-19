Hubei Jianghan New Materials A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Jianghan New Materials A hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 576,0 Millionen CNY – ein Plus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubei Jianghan New Materials A 453,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at