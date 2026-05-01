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01.05.2026 06:31:29
Hubei Juneyao Healthy Drink A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hubei Juneyao Healthy Drink A lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Hubei Juneyao Healthy Drink A 430,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 401,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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