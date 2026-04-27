Hubei Sanxia New Building Material: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Sanxia New Building Material hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Hubei Sanxia New Building Material hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 291,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hubei Sanxia New Building Material einen Umsatz von 215,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at