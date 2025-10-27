Hubei Sanxia New Building Material: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hubei Sanxia New Building Material hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Hubei Sanxia New Building Material mit einem Umsatz von insgesamt 271,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 361,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at