27.02.2026 06:31:29
Hubei Sinophorus Electronic Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hubei Sinophorus Electronic Materials A gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,590 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Hubei Sinophorus Electronic Materials A mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 30,19 Prozent gesteigert.
