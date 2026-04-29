Hubei Sinophorus Electronic Materials A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 446,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at