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20.08.2026 06:31:29
Hubei Sinophorus Electronic Materials A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 519,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 345,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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