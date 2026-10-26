Hubei Sinophorus Electronic Materials A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hubei Sinophorus Electronic Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 612,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 56,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 390,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at