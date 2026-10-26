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26.10.2026 06:31:29
Hubei Sinophorus Electronic Materials A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hubei Sinophorus Electronic Materials A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 612,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 56,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 390,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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