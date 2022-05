Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology stellte am 29.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,25 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,22 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at