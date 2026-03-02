Hubei Wanrun New Energy Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hubei Wanrun New Energy Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,16 Milliarden CNY gegenüber 2,67 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,620 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -7,000 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 52,91 Prozent auf 11,50 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 2,410 CNY und einem Umsatz von 11,49 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at