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25.08.2026 06:31:29
Hubei Xingfa Chemicals Group präsentierte Quartalsergebnisse
Hubei Xingfa Chemicals Group gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,00 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 7,39 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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