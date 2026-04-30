Hubei Xingfa Chemicals Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hubei Xingfa Chemicals Group veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,23 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,45 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at