29.10.2025 06:31:28
Hubei Xingfa Chemicals Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hubei Xingfa Chemicals Group hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 CNY je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,16 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hubei Xingfa Chemicals Group einen Umsatz von 8,65 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,540 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 9,16 Milliarden CNY taxiert.
