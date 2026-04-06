Hubei Xingfa Chemicals Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hubei Xingfa Chemicals Group gab am 03.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,04 Prozent auf 5,52 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,35 Milliarden CNY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29,25 Milliarden CNY gegenüber 28,35 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,62 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 29,98 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at