Hubei Zhenhua Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubei Zhenhua Chemical lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,14 CNY. Im letzten Jahr hatte Hubei Zhenhua Chemical einen Gewinn von 0,160 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,48 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at