Hubei Zhenhua Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hubei Zhenhua Chemical hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hubei Zhenhua Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,03 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at