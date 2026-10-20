Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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20.10.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER increases sales in the first nine months of 2026
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HUBER+SUHNER AG / Key word(s): 9 Month figures
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 20.10.2026
Order intake on par with strong prior-year level – Net sales up 11.3% – Industry maintains double-digit growth – Communication catches up in net sales – Transportation continues to see improvement
Order intake and net sales after nine months
The definition of Alternative Performance Measures is available under
This media release is also available in German. The German version is binding.
HUBER+SUHNER AG
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2418180
|End of Announcement
|EQS News Service
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2418180 20-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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|SPI aktuell: SPI im Plus (finanzen.at)
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10:03
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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06:45
|HUBER+SUHNER steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER increases sales in the first nine months of 2026 (EQS Group)
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19.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
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15.10.26
|Freundlicher Handel: SPI legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|174,60
|4,80%
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