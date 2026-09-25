Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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25.09.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER plant Akquisition des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied zur Erweiterung des Angebots für Bahnkommunikation
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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 25.09.2026
Mit der Übernahme wird das Unternehmen seine Fähigkeiten um Software verbreitern und unternimmt damit einen wichtigen Schritt hin zu integrierten Konnektivitätssystemen für den Transportmarkt.
HUBER+SUHNER hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied Limited, einem britischen Anbieter von Konnektivitätslösungen für mobile Anwendungen, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2405080
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2405080 25.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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06:45
|HUBER+SUHNER to expand rail communications offering by acquiring Motion Applied’s Connected Intelligence business (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER plant Akquisition des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied zur Erweiterung des Angebots für Bahnkommunikation (EQS Group)
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Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|198,40
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