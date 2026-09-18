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18.09.2026 06:45:03

HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Konferenz
HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026

18.09.2026 / 06:45 CET/CEST

18.09.2026

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die drei Segmente Industrie, Kommunikation und Transport mit ihren Märkten, Lösungen und Technologien.

Im Rahmen des Kapitalmarkttags 2026 in Pfäffikon ZH gibt HUBER+SUHNER heute vor mehr als 60 Investoren, Analysten und Medienvertretern Einblick in die strategischen Prioritäten und Wachstumsinitiativen des Unternehmens. Im Fokus stehen die langfristigen Chancen durch Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI), Elektrifizierung und Sicherheit – sowie die Akquisition von Ingun, einem führenden Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen.

„HUBER+SUHNER ist hervorragend positioniert, um von strukturellen Megatrends zu profitieren", sagt CEO Urs Ryffel. „Die steigende Nachfrage nach leistungsfähiger Konnektivität für KI-Anwendungen, der globale Trend zur Elektrifizierung sowie erhöhte Anforderungen an Sicherheit schaffen attraktive Wachstumschancen für unser Unternehmen. Mit gezielten Investitionen und unserem starken Technologieportfolio, das wir durch die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Ingun erweitert haben, schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum."

Neben den übergreifenden strategischen Einblicken durch Urs Ryffel stellen die COOs der drei Segmente Industrie, Kommunikation und Transport und ihre Teams Markttrends, ausgewählte Anwendungsgebiete und Lösungen in den Bereichen Prüf- und Messtechnik, Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik, Rechenzentren, Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr sowie Elektrofahrzeuge vor.

Abschliessend spricht CFO Richard Haemmerli über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Dank des hohen Auftragsbestands, der soliden Bilanz und der guten Positionierung in wichtigen Märkten sieht sich HUBER+SUHNER gut aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu gestalten.

Die Präsentation (engl.) des Kapitalmarkttags 2026 ist unter Kapitalmarkttag - HUBER+SUHNER abrufbar.
Am 21. September wird dort auch ein Video mit Kernbotschaften von CEO und CFO publiziert.

Termine

20. Oktober 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz 2026 (9 Monate)
21. Januar 2027 Auftragseingang und Nettoumsatz 2026 (12 Monate)
16. März 2027 Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast
07. April 2027 Generalversammlung (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valorennummer: 3038073
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2400282

 
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2400282  18.09.2026 CET/CEST

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