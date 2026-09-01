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HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab



01.09.2026 / 06:45 CET/CEST



01.09.2026 Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen. HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.



Ingun, ein führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen mit Hauptsitz in Konstanz (Deutschland), ergänzt das aktuelle Portfolio im Bereich Prüf- und Messtechnik durch komplementäre Technologien und verbreitert den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten. Unterstützt durch gut ausgerichtete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten stärkt dies die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen für Hochfrequenz-, digitale und Energieanwendungen. Das Portfolio von Ingun umfasst gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits sowie kundenspezifisches Zubehör und ermöglicht unter anderem die zuverlässige Prüfung von Leiterplatten, elektronischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.



Wie in der Mitteilung vom 22. Juli 2026 kommuniziert, wird Ingun als Geschäftseinheit innerhalb des Industriesegments von HUBER+SUHNER geführt. Termine 18. September 2026 Kapitalmarkttag (Pfäffikon ZH) 20. Oktober 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 2026 21. Januar 2027 Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate) 2026 16. März 2027 Geschäftsbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz und Webcast 07. April 2027 Generalversammlung (Rapperswil SG) HUBER+SUHNER AG

Christiane Jelinek

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