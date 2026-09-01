Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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01.09.2026 06:45:03
HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab
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HUBER+SUHNER AG
/ Schlagwort(e): Ankauf
01.09.2026
Ingun trägt komplementäre Technologien bei, verbreitert den Kundenzugang und stärkt die Position von HUBER+SUHNER als Anbieter von End-to-End-Testlösungen.
HUBER+SUHNER gibt heute bekannt, dass die Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und der Ingun International GmbH mit ihren Tochtergesellschaften erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie des Unternehmens, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391252
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391252 01.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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10:03
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06:45
|HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun (EQS Group)
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25.08.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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18.08.26
|SIX-Handel SPI liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
|HUBER+SUHNER sees continued positive order momentum and invests in future growth (EQS Group)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|172,80
|-2,04%
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