Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|
22.07.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun
|
HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 22.07.2026
Als führender Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen ergänzt Ingun das Portfolio von HUBER+SUHNER durch komplementäre Technologien und zusätzlichen Kundenzugang.
Reto Bolt, COO Industriesegment bei HUBER+SUHNER, fügt hinzu: „Mit Ingun erweitern wir unser Produktangebot und unsere technologischen Fähigkeiten in einem Markt mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Nachdem wir bereits viele Jahre lang partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, freuen wir uns darauf, das Team von Ingun in unserer Gruppe zu begrüssen.“
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2369528
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369528 22.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
06:45
|HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun (EQS Group)
|
06:45
|HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun (EQS Group)
|
21.07.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.07.26
|Freundlicher Handel: SPI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.07.26
|Börse Zürich in Grün: SPI in Grün (finanzen.at)
|
07.07.26
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)