HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun



HUBER+SUHNER hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Ingun Prüfmittelbau GmbH und Ingun International GmbH sowie deren Tochtergesellschaften unterzeichnet. Die Transaktion, die unter dem Vorbehalt der entsprechenden Abschlussbedingungen steht, wird voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2026 vollzogen sein.



Ingun ergänzt das aktuelle Portfolio von HUBER+SUHNER mit komplementären Technologien, erweitert den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten und stärkt die Position als Anbieter von End-to-End-Testlösungen für Hochfrequenz-, digitale und Energieanwendungen, unterstützt durch gut ausgerichtete Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten. Das Angebot von Ingun umfasst gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits sowie kundenspezifisches Zubehör und ermöglicht unter anderem die zuverlässige Prüfung von Leiterplatten, elektronischen Geräten, Steckverbindern und Batterien.



Urs Ryffel, CEO von HUBER+SUHNER, sagt: „Im anspruchsvollen Markt für Prüf- und Messtechnik sind wir seit Langem erfolgreich mit qualitativ hochwertigen Lösungen präsent. Die Akquisition von Ingun ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie, in attraktiven hochdifferenzierten Märkten profitabel zu wachsen.“



Langjährige Zusammenarbeit und strategischer Fit

Reto Bolt, COO Industriesegment bei HUBER+SUHNER, fügt hinzu: „Mit Ingun erweitern wir unser Produktangebot und unsere technologischen Fähigkeiten in einem Markt mit hohen Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit. Nachdem wir bereits viele Jahre lang partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, freuen wir uns darauf, das Team von Ingun in unserer Gruppe zu begrüssen.“



Das familiengeführte Unternehmen Ingun mit Hauptsitz in Konstanz (Deutschland) wurde 1971 gegründet, hat mehr als 400 Mitarbeitende und verfügt über Produktionsstandorte in Europa und Asien sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk mit Präsenz in über 60 Ländern. Im Jahr 2025 lag der Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich.



Armin Karl, Inhaber von Ingun, sagt: „Wir haben uns sehr bewusst dazu entschieden, unser Familienunternehmen an HUBER+SUHNER zu veräussern, da wir dort unsere Werte wiederfinden und der eingeschlagene Weg nachhaltig fortgesetzt wird.“ Jochen Müller, CEO bei Ingun, fügt hinzu: „In HUBER+SUHNER haben wir den idealen Partner für die nächste Stufe der Entwicklung unseres Unternehmens und unseres Geschäfts gefunden.“



Nach Vollzug der Transaktion wird Ingun als Geschäftseinheit innerhalb des Industriesegments von HUBER+SUHNER geführt.