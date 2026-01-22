Huber + Suhner Aktie
HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025
|
HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 22.01.2026
Rückgang im Nettoumsatz, organisch auf Vorjahresniveau – Industriesegment sieht starke Zuwächse – Kommunikationssegment verzeichnet deutliches Auftragsplus dank Wachstumsinitiative Rechenzentren – Transportsegment entwickelt sich stabil
Auftragseingang und Umsatz 2025 (ungeprüft)
Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen
|Huber + Suhner AG
|156,20
|-7,02%
