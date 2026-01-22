Huber + Suhner Aktie

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

22.01.2026 06:45:16

HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
HUBER+SUHNER steigert Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025

22.01.2026 / 06:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 22.01.2026

Rückgang im Nettoumsatz, organisch auf Vorjahresniveau – Industriesegment sieht starke Zuwächse – Kommunikationssegment verzeichnet deutliches Auftragsplus dank Wachstumsinitiative Rechenzentren – Transportsegment entwickelt sich stabil

Auftragseingang und Umsatz 2025 (ungeprüft)
 

in CHF Mio.

2025
 

2024
 

Veränderung
in %

Auftragseingang Gruppe

1’032.0

908.0 

13.7

Segment Industrie

355.7

306.1 

16.2

Segment Kommunikation

418.3

343.2 

21.9

Segment Transport

258.0

258.7 

(0.3)

Nettoumsatz Gruppe

864.1

893.9 

(3.3)

Segment Industrie

325.2

276.7 

17.5

Segment Kommunikation

274.4

353.6 

(22.4)

Segment Transport

264.5

263.6 

0.3


Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HUBER+SUHNER in einem von Unsicherheiten geprägten wirtschaftlichen Umfeld einen deutlich höheren Auftragseingang dank Grossaufträgen in der Wachstumsinitiative Rechenzentren und breit abgestützter Nachfrage im Industriesegment. Der Auftragseingang der Gruppe lag bei CHF 1’032.0 Mio. und somit 13.7% über dem Vorjahreswert.

Die Aufwertung des Schweizer Franken wirkte sich negativ auf den Nettoumsatz aus. Insgesamt ging dieser 2025 um 3.3% auf CHF 864.1 Mio. zurück. Bereinigt um Währungs-, Kupferpreis- und Portfolioeffekte resultierte ein unveränderter Wert gegenüber dem Vorjahr.

Industriesegment verzeichnet Zuwächse im doppelstelligen Prozentbereich
Das Marktsegment Industrie konnte von einer breit abgestützten Nachfrage profitieren. In der Berichtsperiode erhöhte sich der Auftragseingang um 16.2%. Dabei wiesen alle Teilsegmente – Prüf- und Messtechnik; Schnellladesysteme für Elektrofahrzeuge; Industrielösungen; und insbesondere die Wachstumsinitiative Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik – eine positive Entwicklung auf. Der Nettoumsatz im Segment stieg um 17.5% an.

Nachfrage nach optischen Switches führt zu Auftragsplus im Kommunikationssegment
Dank der Grossaufträge für optische Switches (engl.: Optical Circuit Switches, OCS) von einem globalen Betreiber von Hyperscale-Rechenzentrumsinfrastrukturen konnte das Marktsegment Kommunikation den Auftragseingang um insgesamt 21.9% steigern. Die OCS-Aufträge sollten ab 2026 zu signifikanten Umsätzen für die Wachstumsinitiative Rechenzentren führen. Gegenüber der Vergleichsperiode, welche ein Grossprojekt zum Ausbau der Mobilinfrastruktur in Indien beinhaltete, fiel der Nettoumsatz jedoch um 22.4% tiefer aus. Hier machte sich auch die allgemein schwache Nachfrage im Festnetz- und Mobilkommunikationsmarkt bemerkbar.

Transportsegment stabil gegenüber Vorjahr
Nach einem Rückgang im Jahr 2024 konnte sich das Marktsegment Transport beim Auftragseingang (-0.3%) und Nettoumsatz (+0.3%) stabilisieren. Das grössere Teilsegment Bahnen verzeichnete bei einer fast unveränderten Auftragslage höhere Umsätze, wobei die Wachstumsinitiative Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr weiterhin eine positive Umsatzentwicklung aufwies. Dagegen verbuchte das Teilsegment Automotive geringere Umsätze bei einem leicht positiven Trend beim Auftragseingang.

Geschäftsergebnis 2025
Das detaillierte Geschäftsergebnis wird im Rahmen der Medien- und Analystenkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 10. März 2026 vorgestellt werden. Wie im Dezember letzten Jahres in der präzisierten Guidance kommuniziert, erwartet HUBER+SUHNER eine Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge) von 10–11% für das Geschäftsjahr 2025.

Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen

Termine

10. März 2026 Geschäftsbericht 2025, Medien- und Analystenkonferenz 
01. April 2026 Generalversammlung (Rapperswil SG)Generalversammlung (Rapperswil SG)
18. August 2026 Halbjahresbericht 2026, Medien- und Analystenkonferenz (Webcast) 
18. September 2026 Kapitalmarkttag
20. Oktober 2026 Auftragseingang und Nettoumsatz (9 Monate) 2026 

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valorennummer: 3038073
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2264066

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2264066  22.01.2026 CET/CEST

